  1. В Украине

НБУ презентовал к Рождеству новую монету номиналом 10 гривен — как выглядит, фото

20:39, 24 декабря 2025
До Рождества Нацбанк презентовал новую памятную монету, но купить ее можно будет с января.
Национальный банк презентовал новую памятную монету «Дух Рождества», посвященную украинским рождественским традициям, семейным ценностям и духовному наследию.

Поскольку Рождество в украинской традиции является сакральным праздником, символизирующим семейный уют, тепло и благодарность, одним из ключевых атрибутов праздника издавна был дидух, которого накануне Рождества, в Сочельник, ставили на почетном месте в доме как оберег рода, символ урожая и духа предков. Соответственно, этот символ лег в основу художественной концепции новой монеты.

Памятная монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 925 пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г. Оформление включает двустороннюю локальную позолоту и вставку бриллианта диаметром 1,5 мм.

На аверсе в центре композиции размещено стилизованное изображение соломенного дидуха. Его основу украшает соломенный ангел, символизирующий защиту и благую весть. Фон композиции разделен на две плоскости, напоминающие окно, озаренное светом звезд в Сочельник. Одна из звезд символизирует Вифлеемскую звезду (в ее центре сияет бриллиант).

На реверсе изображена традиционная предпраздничная трапеза украинской семьи, где образы отца, матери и детей визуально отождествляются с небесными светилами. Перед семьей — стол с двенадцатью блюдами: кутьей, варениками, пампушками, рыбой и другими традиционными угощениями, а также головками чеснока — оберегом от нечистой силы.

Тираж монеты составит до 15 тысяч штук.

Продажа памятной монеты начнется в январе 2026 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и через банки-дистрибьюторы.

