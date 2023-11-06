З КПК пропонують вилучити інститут понятих

Пропонується відмовитись від інституту призначення судом апеляційної інстанції нового судового розгляду в суді першої інстанції, а також скасувати інститут понятих із його заміною обов’язковою відеофіксацією процесуальної дії.

З Кримінального процесуального кодексу пропонують вилучити інститут понятих. Відповідний законопроект 10206 про внесення змін до КПК щодо оптимізації досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень зареєстровано 2 листопада.

Ініціаторами виступає група народних депутатів – Максим Павлюк, Григорій Мамка, Андрій Мотовиловець та інші.

Так, пропонується скасувати норми статті 223 КПК «Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій», які зараз встановлюють наступне:

Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, які беруть у ній участь, роз’яснюються їх права і обов’язки, передбачені КПК, а також відповідальність.

Слідчий, прокурор зобов’язаний запросити не менше двох незаінтересованих осіб (понятих) для пред’явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, в тому числі пов’язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, освідування особи. Винятками є випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. Поняті можуть бути запрошені для участі в інших процесуальних діях, якщо слідчий, прокурор вважатиме це за доцільне.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов’язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії, крім особливостей, встановлених статтею 615 цього Кодексу.

Натомість, законопроект пропонує таку редакцію:

Перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, які беруть у ній участь, роз’яснюються їх права і обов’язки, передбачені цим Кодексом, а також відповідальність.

Слідчий, прокурор зобов’язаний застосовувати безперервний аудіо- та відеозапис ходу проведення пред’явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, в тому числі пов’язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, освідування особи, обшуку житла чи іншого володіння особи.

У цілому, законопроектом пропонується:

встановити строк проведення підготовчого провадження і за аналогією з провадженням в суді касаційної інстанції, передбачити можливість письмового провадження;

встановити строки судового провадження в суді першої інстанції: один рік для нетяжких злочинів, три роки для тяжких та п’яти років щодо особливо тяжких злочинів;

запровадити механізм обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання прокурором особисто або за клопотанням слідчого, дізнавача;

відмовитись від інституту призначення судом апеляційної інстанції нового судового розгляду в суді першої інстанції;

відмовитися від «інституту понятих» із його заміною обов’язковою відеофіксацією процесуальної дії;

визначити строки вирішення питання про відвід – не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви;

обмежити строки виконання вимог ст. 290 КПК України;

нормативно врегулювати питання проведення до внесення відомостей до ЄРДР не лише огляду місця події, але й, у невідкладних випадках, обшуку житла або іншого володіння особи (в порядку ст. 233 КПК України) та затримання особи без ухвали слідчого;

нормативне врегулювання окремих питань звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування (дана процесуальна дія не потребуватиме відновлення досудового розслідування);

спрощення та оптимізація процедури тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку;

можливість доручити оперативним підрозділам проведення не лише слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, але й виконання інший процесуальних дій.

Також пропонуються зміни щодо регламентації порядку дослідження доказів, забезпечення явки сторін і вжиття заходів в разі невиконання сторонами процесуальних обов’язків.

Автор: Наталя Мамченко

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