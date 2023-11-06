Від отриманих травм юнак загинув на місці.

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У Київській області на Броварщині під колеса електропотяга потрапив 19-річний хлопець. Про це повідомили у поліції області.

У повідомленні правоохоронців сказано, що інцидент трапився у неділю, 5 листопада, близько 22 години, на станції «Бобрик».

«Попередньо відомо, що пасажирський потяг сполученням Київ-Ніжин здійснив наїзд на хлопця, який сидів на залізничних коліях. Машиніст застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося», - сказано у повідомленні поліції.

Від отриманих травм уродженець Фастівщини загинув на місці.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування [ч. 3 ст. 276 ККУ].

Раніше ми повідомляли, що на Київщині електропотяг збив 15-річну дівчину.

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