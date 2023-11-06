Чи можна спрямувати працівника у відрядження без авансу: відповідь Держпраці

За умови дотримання роботодавцем вимог відмова працівника від відрядження без поважних причин може кваліфікуватися як порушення трудової дисципліни.

Центральний регіон інспекційної діяльності у Дніпропетровській області роз’яснило, чи може працівник відмовитися від відрядження з підстав невиплати авансу на поточні витрати.

Відрядження належить до трудових обов’язків працівників. Спрямування у відрядження за розпорядженням керівника за кошти підприємства для виконання завдання, обумовленого трудовим договором, є обов’язковим для працівника.

Відмова без поважних причин від виконання таких обов’язків вважається порушенням трудової дисципліни, за яке може бути застосовано дисциплінарне стягнення, передбачене ст. 147 КЗпП.

Відповідно п. 4 розділу І Інструкції №59 підприємство, яке відряджає працівника, забезпечує його коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом).

Пунктом 11 розділу ІІ Інструкції №59 визначено, що відряджений працівник перед від’їздом у відрядження забезпечується авансом у межах суми, визначеної на оплату проїзду, найм житлового приміщення і добові витрати.

Тому за умови дотримання роботодавцем вищенаведених вимог відмова працівника від відрядження без поважних причин може кваліфікуватися як порушення трудової дисципліни.

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