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  1. У світі

Італія може стати першою країною, яка заборонить синтетичну їжу

16:15, 6 листопада 2023
Італія планує заборонити синтетичні продукти харчування.
Італія може стати першою країною, яка заборонить синтетичну їжу
Зображення: freepik.com
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Італія планує заборонити синтетичну їжу, ставши першою країною в світі, яка зробила це. Про це заявив міністр сільського господарства Італії Франческо Лоллобрігіда, пише «Euractiv».

У понеділок, 6 листопада, у нижній палаті парламенту має бути обговорений законопроєкт, який забороняє виробництво, імпорт і маркетинг харчових продуктів, виготовлених у лабораторіях.

На заході під назвою «Традиції та інновації: консервативне майбутнє для європейських фермерів» провідні консервативні політики обговорили виклики та можливості, пов’язані з європейським регулюванням і співпрацею у тваринництві, сільському господарстві та зеленій економіці. Міністр сільського господарства Італії Франческо Лоллобрігіда та єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський були присутні дистанційно.

«Італія стане першою країною, де не буде синтетичних продуктів харчування, і вона хоче подати приклад того, як це можна регулювати», — сказав Лоллобрігіда.

«Ми обрали принцип обережності […] Якість їжі є фундаментальною, і ми не можемо погодитися, щоб суспільство було розділене надвоє, коли якісна їжа виробляється лише для багатої еліти. Ми переконані, що всі повинні мати можливість добре харчуватися», – додав міністр.

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