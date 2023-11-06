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  1. В мире

Италия может стать первой страной, которая запретит синтетическую еду

16:15, 6 ноября 2023
Италия планирует запретить синтетические продукты питания.
Италия может стать первой страной, которая запретит синтетическую еду
Изображение: freepik.com
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Италия планирует запретить синтетическую еду, став первой страной в мире, которая сделала это. Об этом заявил министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобригида, пишет «Euractiv».

В понедельник, 6 ноября, в нижней палате парламента должен быть обсужден законопроект, запрещающий производство, импорт и маркетинг пищевых продуктов, произведенных в лабораториях.

На мероприятии под названием «Традиции и инновации: консервативное будущее для европейских фермеров» ведущие консервативные политики обсудили вызовы и возможности, связанные с европейским регулированием и сотрудничеством в животноводстве, сельском хозяйстве и зеленой экономике. Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобригида и еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский присутствовали дистанционно.

«Италия станет первой страной, где не будет синтетических продуктов питания, и она хочет подать пример того, как это можно регулировать», - сказал Лоллобригида.

«Мы выбрали принцип осторожности […] Качество пищи является фундаментальным, и мы не можем согласиться, чтобы общество было разделено надвое, когда качественная пища производится только для богатой элиты. Мы убеждены, что все должны иметь возможность хорошо питаться», – добавил министр.

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