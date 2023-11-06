Система еЧерга изменила условия записи: что стоит учесть при пересечении границы

Система еЧерга углубляет интеграцию с Государственной таможенной службой для обеспечения равных условий перевозчиков.

Источник фото: shoppingpl.com

Система еЧерга углубляет интеграцию с Государственной таможенной службой Украины с целью обеспечения равных условий для перевозчиков. На этой неделе был расширен обмен информацией между еЧергой и базой данных Государственной таможенной службы.

Теперь система еЧерга осуществляет автоматический анализ номера грузовика и страны его регистрации, сравнивая эту информацию с данными, которые были внесены при пересечении границы. Как результат, в очереди остаются только верифицированные автотранспортные средства.

Эта инициатива направлена на предотвращение возможных злоупотреблений и повышение уровня доверия к системе еЧерга. Для создания записи в еЧерге теперь обязательным условием является присутствие автотранспортного средства в Украине на момент создания записи, точная и достоверная информация о номере и стране регистрации автотранспортного средства, а также возможность системы верифицировать эти данные.

Команда еЧерги постоянно работает над усовершенствованием системы, слушая предложения и отзывы участников рынка автомобильных перевозок. Обновления внедряются только после обсуждения с участниками рынка и учета их потребностей и предложений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.