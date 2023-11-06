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Система єЧерга змінила умови запису: що варто врахувати при перетині кордону

15:57, 6 листопада 2023
Система єЧерга поглиблює інтеграцію з Держаною митною службою задля забезпечення рівних умов перевізників.
Система єЧерга змінила умови запису: що варто врахувати при перетині кордону
Джерело фото: shoppingpl.com
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Система єЧерга поглиблює інтеграцію з Державною митною службою України з метою забезпечення рівних умов для перевізників. Цього тижня був розширений обмін інформацією між єЧергою та базою даних Державної митної служби.

Тепер система єЧерга здійснює автоматичний аналіз номера вантажівки та країни її реєстрації, порівнюючи цю інформацію з даними, які були внесені при перетині кордону. Як результат, в черзі залишаються лише верифіковані автотранспортні засоби.

Ця ініціатива спрямована на запобігання можливим зловживанням та підвищення рівня довіри до системи єЧерга. Для створення запису в єЧерзі тепер обов'язковою умовою є присутність автотранспортного засобу в Україні на момент створення запису, точна і достовірна інформація про номер та країну реєстрації автотранспортного засобу, а також можливість системи верифікувати ці дані.

Команда єЧерги постійно працює над удосконаленням системи, слухаючи пропозиції та відгуки учасників ринку автомобільних перевезень. Оновлення впроваджуються лише після обговорення з учасниками ринку та урахування їхніх потреб і пропозицій.

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