У Києві у ніч проти 7 листопада буде закритий рух вулицею Дорогожицькою

Із 23:00 до 07:00 дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття проїжджої частини.

Зображення: freepik.com

У столиці у ніч проти 7 листопада буде закритий рух вулицею Дорогожицькою. Із 23:00 до 07:00 дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття проїжджої частини. Про це сказано на сайті КМДА.

У звʼязку з роботами буде закритий рух транспорту на ділянці від вулиці Олени Теліги до вулиці Парково-Сирецької.

Громадян закликали врахувати обмеження під час планування маршруту.

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