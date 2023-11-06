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В апаратах місцевих та апеляційних судів не вистачає 4 731 працівника апарату – Міністерство фінансів

У 2023 році з апаратів судів звільнилися 765 працівників апаратів судів.

Якщо обтяження з авто зняте за судовим рішенням, то внести зміни до Реєстру можна за заявою власника чи іншої заінтересованої особи

Стало відомо, які зміни для автовласників внесені до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Комісія при Президенті визначилася, кого пропускати далі в конкурсі до Вищої ради правосуддя

11 кандидатів на посаду члена ВРП за квотою Президента пропустили далі без питань, але з 4 працівників НАБУ далі пропустили лише одного.

Суддя отримав гроші за «потрібне» судове рішення, але повернув їх, коли виконати домовленість не вдалося

Дивний випадок стався у Кропивницькому апеляційному суді, а суддя вважає, що став жертвою провокації.

У КПК пропонують визначити, хто має право змінювати судді чи нардепу обвинувачення в суді чи висувати додаткове обвинувачення

Депутати пропонують врегулювати питання зміни обвинувачення у суді для суддів та народних депутатів.

  1. В Україні

У Києві у ніч проти 7 листопада буде закритий рух вулицею Дорогожицькою

22:00, 6 листопада 2023
Із 23:00 до 07:00 дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття проїжджої частини.
У Києві у ніч проти 7 листопада буде закритий рух вулицею Дорогожицькою
Зображення: freepik.com
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У столиці у ніч проти 7 листопада буде закритий рух вулицею Дорогожицькою. Із 23:00 до 07:00 дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття проїжджої частини. Про це сказано на сайті КМДА.

У звʼязку з роботами буде закритий рух транспорту на ділянці від вулиці Олени Теліги до вулиці Парково-Сирецької.

Громадян закликали врахувати обмеження під час планування маршруту.

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