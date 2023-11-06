У МОН вважають, що кількість викладачів вишів перевищує потреби

Заступник міністра освіти висловив переконання, що на сьогоднішній день підвищувати зарплату викладачам можливо лише за умови модернізації мережі закладів вищої освіти.

Джерело фото: Андрій Шестак / theukrainians.org

В Україні наразі кількість викладачів у закладах вищої освіти значно перевищує потреби. На цьому наголосив заступник міністра освіти Михайло Винницький під час онлайн-зустрічі з представниками громадського об’єднання «Прогресильні», якого цитує «Освіта.ua».

За його словами, кількість вступників за останні 15 років суттєво скоротилась.

«15 років тому було 630 тисяч випускників шкіл щороку. Минулого року було 360 тисяч випускників шкіл. Демографія показує, що в нас спад у кількості вступників фактично наполовину», – зазначив Винницький.

Натомість контингент закладів вищої освіти і кількість викладачів у системі вищої освіти за 15 років не змінились.

«Я розумію, що це дуже непопулярно звучить, але в нас на сьогоднішній день забагато викладачів», – підкреслив Винницький.

Він висловив переконання, що на сьогоднішній день підвищувати зарплату викладачам можливо лише за умови модернізації мережі закладів вищої освіти.

«І коли ми говоримо про збільшення витрат на оплату викладачам, ми маємо розуміти, що бюджет не гумовий. На сьогоднішній день збільшення окладів чи збільшення зарплат викладачів є можливим лише за умови модернізації мережі», – наголосив заступник міністра.

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