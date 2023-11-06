В МОН считают, что количество преподавателей вузов превышает потребности

Заместитель министра образования выразил убеждение, что на сегодняшний день повышать зарплату преподавателям возможно только при условии модернизации сети учреждений высшего образования.

Источник фото: Андрей Шестак / theukrainians.org

В Украине количество преподавателей в учреждениях высшего образования значительно превышает потребности. Об этом заявил заместитель министра образования Михаил Винницкий во время онлайн-встречи с представителями общественного объединения «Прогрессивные», которого цитирует «Освіта.ua».

По его словам, количество поступающих за последние 15 лет существенно сократилось.

«15 лет назад было 630 тысяч выпускников школ каждый год. В прошлом году было 360 тысяч выпускников школ. Демография показывает, что у нас спад в количестве поступающих фактически вполовину», – отметил Винницкий.

В то же время контингент учреждений высшего образования и количество преподавателей в системе высшего образования за 15 лет не изменились.

«Я понимаю, что это очень непопулярно звучит, но у нас на сегодняшний день слишком много преподавателей», – подчеркнул Винницкий.

Он выразил убеждение, что на сегодняшний день повышать зарплату преподавателям возможно только при условии модернизации сети учреждений высшего образования.

«И когда мы говорим об увеличении расходов на оплату преподавателям, мы должны понимать, что бюджет не резиновый. На сегодняшний день увеличение окладов или увеличение зарплат преподавателей возможно только при условии модернизации сети», – подчеркнул заместитель министра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.