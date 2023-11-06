NASA показало, как выглядит вода на всей Земле

Анимация поверхности Земли от NASA раскрывает характеристики водных объектов Земли, предоставляя подробный обзор их структуры и высоты поверхности.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило анимацию, которая иллюстрирует почти всю водную поверхность Земли.

Используя данные спутника Surface Water and Ocean Topography (SWOT), данные изображены чрезвычайно детализировано и включают высоты поверхности океанов, пресноводных озер и рек планеты.

SWOT провел свое первое полное 21-дневное миссионерское пребывание на научной орбите с 26 июля по 16 августа. Во время этого периода были собраны значительные объемы данных, которые стали основой для создания новых глобальных карт уровня моря на планете.

Руководитель проекта SWOT Параг Вазе, заметил: "Подробная информация, которую SWOT присылает об уровне моря по всему миру, просто невероятная".

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