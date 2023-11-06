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  1. В мире

NASA показало, как выглядит вода на всей Земле

21:20, 6 ноября 2023
Анимация поверхности Земли от NASA раскрывает характеристики водных объектов Земли, предоставляя подробный обзор их структуры и высоты поверхности.
NASA показало, как выглядит вода на всей Земле
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило анимацию, которая иллюстрирует почти всю водную поверхность Земли.

Используя данные спутника Surface Water and Ocean Topography (SWOT), данные изображены чрезвычайно детализировано и включают высоты поверхности океанов, пресноводных озер и рек планеты.

SWOT провел свое первое полное 21-дневное миссионерское пребывание на научной орбите с 26 июля по 16 августа. Во время этого периода были собраны значительные объемы данных, которые стали основой для создания новых глобальных карт уровня моря на планете.

Руководитель проекта SWOT Параг Вазе, заметил: "Подробная информация, которую SWOT присылает об уровне моря по всему миру, просто невероятная".

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