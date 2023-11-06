Для полного восстановления оккупированного Мариуполя необходимо 20 лет, — мэр Бойченко

Для полноценного восстановления города до состояния, которым оно было до полномасштабного вторжения в рф, необходимо 20 лет.

Чтобы полностью восстановить оккупированный Мариуполь до той численности населения, которая была до войны, понадобится 20 лет. Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

«Если говорить о плане Mariupol Reborn, то он состоит из двух частей. «План быстрых действий» предусматривает 2 года и 154 проекта. Если говорим о полном возрождении города до той численности населения, которая была до войны – это 20 лет. Сейчас обратились к европейским партнерам, которые помогут нам определить четкие сроки и стоимость», – отметил Бойченко.

Он отметил, что в план входит не только ликвидация последствий оккупации и восстановления Мариуполя, но строительство нового, современного города, с новой моделью экономики.

По словам Бойченко, сейчас все больше международных партнеров готовы помогать в восстановлении Мариуполя после деоккупации.

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