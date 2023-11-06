Количество больных гепатитом A в Винницкой области продолжает расти

Кроме Винницы, случаи болезни гепатитом A зафиксированы в Могилев-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине.

Количество случаев вирусного гепатита A в Винницкой области продолжает расти и сейчас зафиксировано 280 больных. Об этом сообщает Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней.

В течение последних суток был зафиксирован лишь один новый случай этого заболевания, но в целом количество больных достигло 280 человек. Из этого числа лабораторно подтверждено 245 случаев. Сейчас 54 пациента находятся на стационарном лечении, а 128 уже были выписаны.

Среди больных гепатитом A 36 детей, включая детей дошкольного возраста. Из них 24 ребенка уже получили выписку из больницы. Также зафиксировано 12 случаев среди студентов и 14 случаев среди работников образовательных учреждений.

В общем, кровати, предназначенные для лечения пациентов с вирусным гепатитом A, уже загружены на 22% своей мощности. Для оказания помощи пациентам с инфекционными болезнями на территории Винницкой области выделено 338 коек.

Для оказания помощи пациентам с инфекционными болезнями на территории Винницкой области выделено 338 коек. Организована и проведена вакцинация против вирусного гепатита A 597 лицам, включая 549 медицинских работников и 48 контактных лиц, среди которых есть 6 детей.

Кроме Винницы, случаи этого заболевания также зафиксированы в других территориальных громадах области, включая Могилев-Подольский, Хмельник, Калиновку, Гайсин и Казатин.

Ранее мы писали, что в Винницкой области произошла вспышка Гепатита А. Также вирус обнаружили в Ивано-Франковске и на Тернопольщине. Новыми областями распространения вируса стали Днепропетровская область и Закарпатье.

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