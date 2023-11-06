Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В апаратах місцевих та апеляційних судів не вистачає 4 731 працівника апарату – Міністерство фінансів

У 2023 році з апаратів судів звільнилися 765 працівників апаратів судів.

Якщо обтяження з авто зняте за судовим рішенням, то внести зміни до Реєстру можна за заявою власника чи іншої заінтересованої особи

Стало відомо, які зміни для автовласників внесені до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Комісія при Президенті визначилася, кого пропускати далі в конкурсі до Вищої ради правосуддя

11 кандидатів на посаду члена ВРП за квотою Президента пропустили далі без питань, але з 4 працівників НАБУ далі пропустили лише одного.

Суддя отримав гроші за «потрібне» судове рішення, але повернув їх, коли виконати домовленість не вдалося

Дивний випадок стався у Кропивницькому апеляційному суді, а суддя вважає, що став жертвою провокації.

У КПК пропонують визначити, хто має право змінювати судді чи нардепу обвинувачення в суді чи висувати додаткове обвинувачення

Депутати пропонують врегулювати питання зміни обвинувачення у суді для суддів та народних депутатів.

  1. В Україні

Кількість хворих на гепатит A у Вінницькій області продовжує рости

19:23, 6 листопада 2023
Крім Вінниці, випадки хвороби на гепатит A зафіксовані в Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.
Кількість хворих на гепатит A у Вінницькій області продовжує рости
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кількість випадків вірусного гепатиту A в Вінницькій області продовжує зростати і наразі зафіксовано 280 хворих. Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Протягом останньої доби був зафіксований лише один новий випадок цього захворювання, але загалом кількість хворих досягла 280 осіб. З цього числа лабораторно підтверджено 245 випадків. Наразі 54 пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні, а 128 вже були виписані.

Серед хворих на гепатит A 36 дітей, включаючи дітей дошкільного віку. З них 24 дитини вже отримали виписку з лікарні. Також зафіксовано 12 випадків серед студентів та 14 випадків серед працівників освітніх закладів.

Загалом, ліжка, призначені для лікування пацієнтів з вірусним гепатитом A, вже завантажені на 22% своєї потужності. Для надання допомоги пацієнтам із інфекційними хворобами на території Вінницької області виділено 338 ліжок. 

Для надання допомоги пацієнтам із інфекційними хворобами на території Вінницької області виділено 338 ліжок. Організовано і проведено вакцинацію проти вірусного гепатиту A 597 особам, включаючи 549 медичних працівників та 48 контактних осіб, серед яких є 6 дітей.

Крім Вінниці, випадки цього захворювання також зафіксовані в інших територіальних громадах області, включаючи Могилів-Подільський, Хмільник, Калинівку, Гайсин та Козятин.

Раніше ми писали, що на Вінниччині стався спалах Гепатиту А. Також вірус виявили в Івано-Франківську та на Тернопільщині. Новими областями розповсюдження вірусу стали Дніпропетровщина та Закарпаття.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді