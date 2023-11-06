Кількість хворих на гепатит A у Вінницькій області продовжує рости

Крім Вінниці, випадки хвороби на гепатит A зафіксовані в Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

Кількість випадків вірусного гепатиту A в Вінницькій області продовжує зростати і наразі зафіксовано 280 хворих. Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Протягом останньої доби був зафіксований лише один новий випадок цього захворювання, але загалом кількість хворих досягла 280 осіб. З цього числа лабораторно підтверджено 245 випадків. Наразі 54 пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні, а 128 вже були виписані.

Серед хворих на гепатит A 36 дітей, включаючи дітей дошкільного віку. З них 24 дитини вже отримали виписку з лікарні. Також зафіксовано 12 випадків серед студентів та 14 випадків серед працівників освітніх закладів.

Загалом, ліжка, призначені для лікування пацієнтів з вірусним гепатитом A, вже завантажені на 22% своєї потужності. Для надання допомоги пацієнтам із інфекційними хворобами на території Вінницької області виділено 338 ліжок.

Для надання допомоги пацієнтам із інфекційними хворобами на території Вінницької області виділено 338 ліжок. Організовано і проведено вакцинацію проти вірусного гепатиту A 597 особам, включаючи 549 медичних працівників та 48 контактних осіб, серед яких є 6 дітей.

Крім Вінниці, випадки цього захворювання також зафіксовані в інших територіальних громадах області, включаючи Могилів-Подільський, Хмільник, Калинівку, Гайсин та Козятин.

Раніше ми писали, що на Вінниччині стався спалах Гепатиту А. Також вірус виявили в Івано-Франківську та на Тернопільщині. Новими областями розповсюдження вірусу стали Дніпропетровщина та Закарпаття.

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