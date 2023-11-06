ВАКС відправив під домашній арешт колишнього нардепа Максима Микитася з можливістю застави у 134 млн грн

Екснардепа підозрюють у заволодінні понад 307 млн грн коштів Міністерства оборони.

Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього народного депутата Максима Микитася у справі про заволодіння понад 307 млн грн Міністерства оборони на будівництві складів боєприпасів. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

До підозрюваного застосували цілодобовий домашній арешт з покладанням низки обов'язків, зокрема: здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

«Слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовився застосовувати СІЗО для підозрюваного екснардепа Максима Микитася. Прокурор САП просив взяти екснардепа під варту з альтернативою заставою у 134 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Додатково до Микитася суддя застосував такі обов'язки:

прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду,

повідомляти про зміну місця проживання і роботи,

не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними,

здати закордонні паспорти

та носити браслет.

На це рішення ще може бути подана скарга до Апеляційної палати ВАКС.

Раніше ми писали, що колишньому нардепу Микитасю повідомлено про підозру в заволодінні 307 млн грн Міноборони.

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