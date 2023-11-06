ВАКС відправив під домашній арешт колишнього нардепа Максима Микитася з можливістю застави у 134 млн грн

Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього народного депутата Максима Микитася у справі про заволодіння понад 307 млн грн Міністерства оборони на будівництві складів боєприпасів. Про це повідомляє Центр протидії корупції.
До підозрюваного застосували цілодобовий домашній арешт з покладанням низки обов'язків, зокрема: здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.
«Слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовився застосовувати СІЗО для підозрюваного екснардепа Максима Микитася. Прокурор САП просив взяти екснардепа під варту з альтернативою заставою у 134 млн грн», — йдеться у повідомленні.
Додатково до Микитася суддя застосував такі обов'язки:
- прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду,
- повідомляти про зміну місця проживання і роботи,
- не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними,
- здати закордонні паспорти
- та носити браслет.
На це рішення ще може бути подана скарга до Апеляційної палати ВАКС.
Раніше ми писали, що колишньому нардепу Микитасю повідомлено про підозру в заволодінні 307 млн грн Міноборони.
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