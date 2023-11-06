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ВАКС відправив під домашній арешт колишнього нардепа Максима Микитася з можливістю застави у 134 млн грн

12:03, 6 листопада 2023
Екснардепа підозрюють у заволодінні понад 307 млн грн коштів Міністерства оборони.
ВАКС відправив під домашній арешт колишнього нардепа Максима Микитася з можливістю застави у 134 млн грн
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Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього народного депутата Максима Микитася у справі про заволодіння понад 307 млн грн Міністерства оборони на будівництві складів боєприпасів. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

До підозрюваного застосували цілодобовий домашній арешт з покладанням низки обов'язків, зокрема: здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

«Слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовився застосовувати СІЗО для підозрюваного екснардепа Максима Микитася. Прокурор САП просив взяти екснардепа під варту з альтернативою заставою у 134 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Додатково до Микитася суддя застосував такі обов'язки:

  • прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду,
  • повідомляти про зміну місця проживання і роботи,
  • не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними,
  • здати закордонні паспорти
  • та носити браслет.

На це рішення ще може бути подана скарга до Апеляційної палати ВАКС.

Раніше ми писали, що колишньому нардепу Микитасю повідомлено про підозру в заволодінні 307 млн грн Міноборони.

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