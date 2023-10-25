Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами

До парламенту внесли законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами.

ВККС може оголосити конкурс до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати

Керівництво ВККС зустрілося з головою ВАКС стосовно необхідності збільшення кількості суддів Антикорсуду

Критерії визнання доказів недопустимими обумовлюють диференційований порядок вирішення питання щодо їх недопустимості, - Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що має врахувати суд при вирішенні питання щодо допустимості фактичних даних, отриманих з порушенням процесуального закону.

Верховний Суд розглянув справу про зупинення діяльності підприємства до усунення порушень у сфері охорони довкілля

Критерії задоволення судом позову суб’єкта влади про зупинення діяльності підприємства до усунення порушень у сфері екології, - позиція Верховного Суду.

Велика Палата ВС вирішила, як має чинити ВККС, коли ГРД надсилає негативний висновок на суддю в день співбесіди з порушенням строку

Колегія ВККС визнала суддю за результатами кваліфоцінювання такою, що відповідає займаній посаді, однак у день співбесіди ГРД надіслала на суддю негативний висновок: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

  1. В Україні

Колишньому нардепу Микитасю повідомлено про підозру в заволодінні 307 млн грн Міноборони

16:38, 25 жовтня 2023
Як повідомляє НАБУ, гроші були виділені нібито на будівництво складів зберігання ракет та боєприпасів.
Колишньому нардепу Микитасю повідомлено про підозру в заволодінні 307 млн грн Міноборони
фото з відкритих джерел
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

НАБУ і САП повідомили про підозру у заволодінні коштами Міністерства оборони на суму понад 307 млн грн народному депутату України VIIІ скликання, експершому заступнику Начальника Генерального штаба ЗСУ та ще чотирьом особам. Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

Прізвище ексдепутата не вказується, але, за даними ЗМІ, мова йде про Максима Микитася.

За даними слідства, у 2018 році Міністерство оборони уклало з підконтрольними тодішньому депутату компаніями контракти на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України на загальну суму орієнтовно 3 млрд грн. Частиною цих коштів нардеп планував заволодіти. Проте зробити це йому заважали законодавчі обмеження, які дозволяли Міноборони сплачувати аванс у сумі лише 30% від річного обсягу робіт.

З метою реалізації злочинного наміру нардеп та його помічник шляхом залучення службових осіб вищого та старшого офіцерського складу ЗСУ забезпечили прийняття змін до постанов КМУ, які дозволяли перерахування авансу на будівництво у розмірі 80% від загальної вартості контрактів.

У результаті протягом листопада-грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн грн. Втім, будівництво об’єкта, який мав би підсилити обороноздатність країни, фактично не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній, пише НАБУ.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. 

Раніше ми писали, що у жовтні 2022 року Микитася затримали за підозрою у спробі підкупити міського голову Дніпра Бориса Філатова.

Вищий антикорупційний суд продовжив до 8 листопада строк дії обов'язків, покладених на Максима Микитася. 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Київського апеляційного суду