Колишньому нардепу Микитасю повідомлено про підозру в заволодінні 307 млн грн Міноборони

Як повідомляє НАБУ, гроші були виділені нібито на будівництво складів зберігання ракет та боєприпасів.

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НАБУ і САП повідомили про підозру у заволодінні коштами Міністерства оборони на суму понад 307 млн грн народному депутату України VIIІ скликання, експершому заступнику Начальника Генерального штаба ЗСУ та ще чотирьом особам. Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

Прізвище ексдепутата не вказується, але, за даними ЗМІ, мова йде про Максима Микитася.

За даними слідства, у 2018 році Міністерство оборони уклало з підконтрольними тодішньому депутату компаніями контракти на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України на загальну суму орієнтовно 3 млрд грн. Частиною цих коштів нардеп планував заволодіти. Проте зробити це йому заважали законодавчі обмеження, які дозволяли Міноборони сплачувати аванс у сумі лише 30% від річного обсягу робіт.

З метою реалізації злочинного наміру нардеп та його помічник шляхом залучення службових осіб вищого та старшого офіцерського складу ЗСУ забезпечили прийняття змін до постанов КМУ, які дозволяли перерахування авансу на будівництво у розмірі 80% від загальної вартості контрактів.

У результаті протягом листопада-грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн грн. Втім, будівництво об’єкта, який мав би підсилити обороноздатність країни, фактично не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній, пише НАБУ.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Раніше ми писали, що у жовтні 2022 року Микитася затримали за підозрою у спробі підкупити міського голову Дніпра Бориса Філатова.

Вищий антикорупційний суд продовжив до 8 листопада строк дії обов'язків, покладених на Максима Микитася.

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