Виписав собі премій на майже 100 000 грн: на Львівщині суд покарав ексголову однієї із сільрад

Колишній посадовець підписував та видав накази, якими себе преміював.

У Львівській області колишнього голову однієї із сільрад Стрийщини визнано винним у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, екс-посадовцю призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки та 3 місяці. Також позбавлено права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком на 3 роки.

«Встановлено, що обвинувачений, будучи службовою особою, підписав та видав накази, якими себе преміював. Мова йде про «надбавки» до заробітної плати за період січень-листопад 2018 року.

Внаслідок таких дій витрачено бюджетні кошти та заподіяно шкоду територіальній громаді на майже 100 тис. грн», - сказано у повідомленні.

Також в межах кримінального провадження задоволено цивільний позов прокурора про відшкодування вищезгаданої суми на користь органу місцевого самоврядування.

Раніше ми писали, що на Прикарпатті викрили начальника районного ТЦК, який нараховував премії собі і дружині.

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