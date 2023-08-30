Нараховував премії собі і дружині: на Прикарпатті викрили начальника районного ТЦК

Дружина начальника районного ТЦК працювала у прямому підпорядкуванні чоловіка.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомили, що на начальника районного ТЦК на Прикарпатті склали адмінпротоколи про корупцію. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Посадовець порушив вимоги ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Зазначається, що дружина службовця військкомату працювала у прямому підпорядкуванні свого чоловіка.

«У подальшому фігурант не вжив ніяких заходів щодо недопущення у нього реального конфлікту інтересів та не повідомив про це відповідні органи у встановленому Законом порядку. Крім того, фігурант, діючи в умовах порушення законодавства, у період з квітня 2022 по липень 2023 року підписував документи щодо нарахування премій та надбавок собі і дружині», - сказано у повідомленні.

Відповідальність за вчинені правопорушення передбачена ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення цих вимог передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу від 1 700 до 6 800 гривень.

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