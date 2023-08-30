Які імена для малюків найчастіше обирали батьки на початку 2023 року в Україні

Ім’я дитини визначається за згодою батьків новонародженого. Це визначено статтею 146 Сімейного кодексу України.
Як розповіли у Мін’юсті, якщо ж мати дитини не перебуває у шлюбі й при цьому відсутнє добровільне визнання батьківства — ім'я для малечі визначається її матір’ю.
Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає зі звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько.
Якщо ж виникає спір між батьками щодо імені дитини, його може вирішувати орган опіки та піклування або суд.
У Мін’юсті розповіли, якими іменами в Україні найчастіше називали малюків у І півріччі 2023 року.
Для дівчаток обирали:
Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія, Соломія.
А хлопчиків називали:
Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило, Іван, Матвій, Микола, Олександр, Ярослав.
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