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Які імена для малюків найчастіше обирали батьки на початку 2023 року в Україні

07:19, 30 серпня 2023
Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.
Які імена для малюків найчастіше обирали батьки на початку 2023 року в Україні
Зображення: freepik.com
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Ім’я дитини визначається за згодою батьків новонародженого. Це визначено статтею 146 Сімейного кодексу України.

Як розповіли у Мін’юсті, якщо ж мати дитини не перебуває у шлюбі й при цьому відсутнє добровільне визнання батьківства — ім'я для малечі визначається її матір’ю.

Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає зі звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько.

Якщо ж виникає спір між батьками щодо імені дитини, його може вирішувати орган опіки та піклування або суд.

У Мін’юсті розповіли, якими іменами в Україні найчастіше називали малюків у І півріччі 2023 року.

Для дівчаток обирали:

Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія, Соломія.

А хлопчиків називали:

Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило, Іван, Матвій, Микола, Олександр, Ярослав.

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