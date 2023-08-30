Какие имена для малышей чаще всего выбирали родители в начале 2023 года в Украине

Спор между родителями об имени ребенка может разрешаться органом опеки и попечительства или судом.

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Имя ребенка определяется по соглашению родителей новорожденного. Это определено статьей 146 Семейного кодекса Украины.

Как рассказали в Минюсте, если же мать ребенка не состоит в браке и при этом отсутствует добровольное признание отцовства — имя для малыша определяется его матерью.

Ребенку может быть дано не более двух имен, если иное не следует из обычая национального меньшинства, к которому принадлежат мать и (или) отец.

Если же возникает спор между родителями об имени ребенка, его может разрешать орган опеки и попечительства или суд.

В Минюсте рассказали, какими именами в Украине чаще всего называли малышей в I полугодии 2023 года.

Для девочек выбирали:

Анастасия, Виктория, Дарина, Ева, Злата, Екатерина, Мирослава, Мария, София, Соломия.

А мальчиков называли:

Андрей, Богдан, Владимир, Василий, Данило, Иван, Матвей, Николай, Александр, Ярослав.

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