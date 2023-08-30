В Германии беженцам повысят выплаты: сколько будут получать украинцы

Социальную выплату в Германии планируется увеличить в 2024 году.

Фото: tvoemisto.tv

В 2024 году в Германии планируется повысить размер базовой выплаты по безработице. Решения по выплатам хотят принять в 2024 году, передает tagesschau.de.

Министр социальных дел Хубертус Хайль заявил, что речь идет о выплатах пособия по безработице Bürgergeld (гражданский доход). Это выплаты для людей, у кого доход меньше прожиточного минимума и, которые нигде не работают. Помощь Bürgergeld предусмотрена и для украинских беженцев.

Прогнозируется, что в начале 2024 года размер пособия будет увеличен.

Размер выплат может быть таким:

родители-одиночки или одинокие взрослые будут получать 563 евро (сейчас 502 евро);

дети до 6 лет - 357 евро (сейчас 318 евро);

дети в возрасте от 7 до 14 лет - 390 евро (сейчас 348 евро);

дети от 15 до 18 лет - 471 евро (сейчас 420 евро).

Ранее сообщалось, что украинцы с 1 сентября могут получить бесплатное жилье в Чехии.

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