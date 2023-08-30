У Німеччині біженцям підвищать виплати: скільки отримуватимуть українці

У 2024 році у Німеччині планують підвищити розмір базової виплати з безробіття. Рішення щодо виплат хочуть прийняти у 2024 році, передає tagesschau.de.
Міністр соціальних справ Хубертус Хайль заявив, що йдеться про виплати допомоги по безробіттю Bürgergeld (цивільний дохід). Це виплати для людей, у кого дохід менший за прожитковий мінімум і які ніде не працюють. Допомога Bürgergeld передбачена й для українських біженців.
Прогнозується, що на початку 2024 року розмір допомоги буде збільшено.
Розмір виплат може бути таким:
батьки-одинаки або самотні дорослі отримуватимуть 563 євро (зараз 502 євро);
діти до 6 років — 357 євро (зараз 318 євро);
діти віком від 7 до 14 років — 390 євро (зараз 348 євро);
діти від 15 до 18 років — 471 євро (зараз 420 євро).
Раніше ми писали, що українці з 1 вересня можуть отримати безкоштовне житло у Чехії.
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