Насчитывал премии себе и жене: на Прикарпатье разоблачили начальника районного ТЦК

Жена начальника районного ТЦК работала в прямом подчинении мужа.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщили, что на начальника районного ТЦК на Прикарпатье составили админпротоколы о коррупции. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Чиновник нарушил требования ч. 1 ст. 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Отмечается, что жена служащего военкомата работала в прямом подчинении своего мужа.

«В дальнейшем фигурант не принял никаких мер по недопущению у него реального конфликта интересов и не сообщил об этом соответствующие органы в установленном Законом порядке. Кроме того, фигурант, действуя в условиях нарушения законодательства, в период с апреля 2022 по июль 2023 подписывал документы о начислении премий и надбавок себе и жене», - сказано в сообщении.

Ответственность за совершенные правонарушения предусмотрена ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За нарушение этих требований предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 1700 до 6800 гривен.

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