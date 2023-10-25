Выписывал себе премий почти на 100 000 грн: на Львовщине суд наказал экс-председателя одного из сельсоветов

Бывший чиновник подписывал и издавал приказы, которыми себя премировал.

Во Львовской области бывший председатель одного из сельсоветов Стрыйщины признан виновным в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, экс-чиновнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 3 месяца. Также лишено права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком 3 года.

«Установлено, что обвиняемый, являясь должностным лицом, подписал и издал приказы, которыми себя премировал. Речь идет о «надбавках» к заработной плате за период январь-ноябрь 2018 года.

В результате таких действий растрачены бюджетные средства и причинен ущерб территориальной общине почти на 100 тыс. грн», - сказано в сообщении.

Также в рамках уголовного производства удовлетворен гражданский иск прокурора о возмещении вышеупомянутой суммы в пользу органа местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье разоблачили начальника районного ТЦК, который начислял премии себе и жене.

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