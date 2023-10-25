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  1. В Украине

Бывшему нардепу Микитасю сообщили о подозрении в завладении 307 млн грн Минобороны

16:38, 25 октября 2023
Как сообщает НАБУ, деньги были выделены якобы на строительство складов хранения ракет и боеприпасов.
Бывшему нардепу Микитасю сообщили о подозрении в завладении 307 млн грн Минобороны
фото из открытых источников
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НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении средствами Министерства обороны на сумму более 307 млн грн народному депутату Украины VII созыва, экс-первому заместителю Начальника Генерального штаба ВСУ и еще четырем лицам. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Фамилия экс-депутата не указывается, но, по данным СМИ, речь идет о Максиме Микитасе. 

По данным следствия, в 2018 году Министерство обороны заключило с подконтрольными тогдашнему депутату компаниями контракты на строительство до 2021 года защищенных складов хранения ракет и боеприпасов Вооруженных сил Украины на общую сумму ориентировочно 3 млрд грн. Частью этих средств нардеп планировал завладеть. Однако сделать это ему мешали законодательные ограничения, позволявшие Минобороны платить аванс в сумме всего 30% годового объема работ.

В целях реализации преступного намерения нардеп и его помощник путем привлечения должностных лиц высшего и старшего офицерского состава ВСУ обеспечили принятие изменений в постановления КМУ, позволявшие перечисление аванса на строительство в размере 80% от общей стоимости контрактов.

В результате в течение ноября-декабря 2018 года на счета подконтрольного депутату общества Минобороны перечислило более 307 млн грн. Впрочем, строительство объекта, который должен усилить обороноспособность страны, фактически не приступили, а выделенные средства вывели на счета других подконтрольных компаний, пишет НАБУ.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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