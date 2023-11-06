Судді КСУ провели лекцію щодо порядку розгляду конституційної скарги в суді, відео

Спікерами лекції були судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко та Галина Юровська.

Судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко та Галина Юровська провели відео-лекцію на тему: «Порядок розгляду конституційної скарги в Суді».

Унаслідок конституційної реформи щодо правосуддя у 2016 році в Україні було запроваджено інститут індивідуальної конституційної скарги. Фізичні особи та юридичні особи приватного права отримали можливість звернутися до Конституційного Суду України з конституційною скаргою.

Відтак для реалізації цього права 13 липня 2017 року Верховна Рада ухвалила нову редакцію Закону України «Про Конституційний Суд України». Отже, особи, звернувшись до Суду із конституційною скаргою, отримали право поставити перед Судом питання: конституційний чи неконституційний припис закону або сам закон.

Під час лекції слухачі дізналися, зокрема, про:

порядок прийняття конституційної скарги до Суду, вимоги до неї, прийнятність конституційної скарги;

формуляр конституційної скарги, який розробили у Конституційному Суді для полегшення процедури подання письмових клопотань;

нормативні акти, які регламентують порядок розгляду конституційної скарги в Суді;

розгляд колегіями суддів і сенатами питань щодо відкриття чи відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами та визначення форми їх розгляду.

Раніше суддя КСУ Галина Юровська провела лекцію щодо порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.