Судьи КСУ провели лекцию о порядке рассмотрения конституционной жалобы в суде, видео

Спикерами лекции были судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко и Галина Юровская.

Судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко и Галина Юровская провели видео-лекцию на тему: "Порядок рассмотрения конституционной жалобы в Суде".

В результате конституционной реформы относительно правосудия в 2016 году в Украине был введен институт индивидуальной конституционной жалобы. Физические лица и юридические лица частного права получили возможность обратиться в Конституционный Суд Украины с конституционной жалобой.

Поэтому для реализации этого права 13 июля 2017 года Верховная Рада приняла новую редакцию Закона Украины "О Конституционном Суде Украины". Таким образом, лица, обратившись в Суд с конституционной жалобой, получили право поставить перед Судом вопрос: конституционное или неконституционное предписание закона или сам закон.

Во время лекции слушатели узнали, в частности, о:

порядке принятия конституционной жалобы в Суд, требованиях к ней, приемлемости конституционной жалобы;

формуляр конституционной жалобы, который разработали в Конституционном Суде для облегчения процедуры подачи письменных ходатайств;

нормативные акты, регламентирующие порядок рассмотрения конституционной жалобы в Суде;

рассмотрение коллегиями судей и сенатами вопросов об открытии или отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам и определение формы их рассмотрения.

Ранее судья КСУ Галина Юровская провела лекцию о порядке отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда

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