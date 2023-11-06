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  1. В Украине

В Главной обсерватории НАН объяснили, почему полярном сияние было видно не со всей территории Украины

14:43, 6 ноября 2023
5 ноября полярное сияние наблюдали в Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областях.
В Главной обсерватории НАН объяснили, почему полярном сияние было видно не со всей территории Украины
Источник фото: Facebook.com/Так люблю той Львів, що бракує ми слів
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5 ноября украинцы сразу в нескольких областях наблюдали красное полярное сияние.

Заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко рассказал, почему цвет полярного сияния был красным и почему его видно не со всей территории государства, пишет «РБК-Украина».

«Обычно цвет полярного сияния зелено-красный, поэтому красное сияние над отдельными областями Украины - это почти типичный его цвет. Его дает атомарный кислород», - говорит ученый.

Астроном объяснил, что полярное сияние появляется из-за большой активности Солнца. Когда на нем происходит взрыв, облако частиц летит в межпланетное космическое пространство. Часть попадает в магнитосферу Земли, но магнитное поле большую часть этих частиц отсеивает, но некие частицы могут проникать в атмосферу и возбуждать атомы газов - так появляется сияние. Иногда оно может доходить до широты Киева.

«Активность Солнца растет постепенно, а не сиюминутно, поэтому оно сейчас уже существенно активнее, чем 5 лет назад, но пик активности, согласно прогнозам, будет в следующем году. Поэтому в ближайший год таких сияний будет больше, но сколько точно сказать трудно», - добавляет Крячко.

При этом ученый добавляет, что полярное сияние не станет постоянным явлением для Украины.

«Спрогнозировать его появление с точностью до нескольких дней - сложно, потому что астрономы не могут предусмотреть вспышки и выбросы веществ на Солнце - а это первопричина геомагнитной бури и, следовательно, полярного сияния. Но, если такое событие произошло, особенно сильно, и поток частиц от нее направлен на Землю, то можно говорить о том, что через несколько часов или за сутки будет геомагнитная буря и полярные сияния», - говорит астроном.

5 ноября полярное сияние наблюдали в Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областях.

«Почему его не было видно на остальной территорию Украины - вопрос непростой. На это влияет много факторов, в частности состояние атмосферы, наличие облаков. Свечение составляющих атмосферы (кислород, азот) происходит на высоте от 60 до 100 километров, поэтому, условно, сияние может быть над Киевской областью, а видят его жители прилегающих к ней областей», - объясняет Крячко.

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