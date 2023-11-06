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У Головній обсерваторії НАН пояснили, чому полярне сяйво було видно не з усієї території України

14:43, 6 листопада 2023
5 листопада полярне сяйво спостерігали у Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областях.
У Головній обсерваторії НАН пояснили, чому полярне сяйво було видно не з усієї території України
Джерело фото: Facebook.com/Так люблю той Львів, що бракує ми слів
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5 листопада українці одразу у кількох областях спостерігали червоне полярне сяйво.

Завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко розповів чому колір полярного сяйва був червоним та чому його видно не із всієї території держави, пише «РБК-Україна».

«Зазвичай колір полярного сяйва зелено-червоний, тому червоне сяйво над окремими областями України - це майже типовий його колір. Його дає атомарний кисен», - каже науковець.

Астроном пояснив, що полярне сяйво з’являється через велику активність Сонця. Коли на ньому відбувається вибух, хмара частинок летить у міжпланетний космічний простір. Частина потрапляє у магнітосферу Землі, але магнітне поле більшість цих частинок відсіює, але деякі можуть проникати в атмосферу і збуджувати атоми газів - так з'являється сяйво. Іноді воно може доходити до широти Києва.

«Активність Сонця зростає поступово, а не одномоментно, тому воно нині вже суттєво активніше, ніж 5 років тому, але пік активності, згідно з прогнозами, буде в наступному році. Тому найближчим роком таких сяйв буде більше, але скільки точно сказати важко», - додає Крячко.

При цьому науковець додає, що полярне сяйво не стане постійним явищем для України.

«Спрогнозувати його появу із точністю до кількох днів - складно, бо астрономи не можуть передбачити спалахи і викиди речовин на Сонці - а це першопричина геомагнітної бурі й, отже, полярного сяйва. Але, якщо така подія відбулася, особливо сильна, і потік частинок від неї спрямований на Землю, то можна говорити про те, що за кілька годин чи упродовж доби буде геомагнітна буря і полярні сяйва», - каже астроном.

5 листопада полярне сяйво спостерігали у Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областях.

«Чому його не було видно на решті території Україні - питання непросте. На це впливає багато факторів, зокрема стан атмосфери, наявність хмар. Світіння складових атмосфери (кисень, азот) відбувається на висоті від 60 до 100 кілометрів, тому, умовно, сяйво може бути над Київщиною, а бачать його мешканці прилеглих до неї областей», - пояснює Крячко.

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