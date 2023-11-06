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ВАКС отправил под домашний арест бывшего нардепа Максима Микитася с возможностью залога в 134 млн грн

12:03, 6 ноября 2023
Экс-нардеп подозревается в завладении более 307 млн грн средств Министерства обороны .
ВАКС отправил под домашний арест бывшего нардепа Максима Микитася с возможностью залога в 134 млн грн
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Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего народного депутата Максима Микитася по делу о завладении более 307 млн. грн. Министерства обороны на строительстве складов боеприпасов. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

К подозреваемому применили круглосуточный домашний арест с возложением ряда обязанностей, в частности сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

«Следователь судья ВАКС Олег Ткаченко отказался применять СИЗО для подозреваемого экс-нардепа Максима Микитася. Прокурор САП просил взять экс-нардепа под стражу с альтернативным залогом в 134 млн грн», — говорится в сообщении.

Дополнительно к Микитасю судья применил следующие обязанности:

  • прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду,
  • сообщать об изменении места жительства и работы,
  • не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми,
  • сдать загранпаспорта
  • и носить браслет.

На это решение еще может быть подана жалоба в Апелляционную палату ВАКС.

Ранее мы писали, что бывшему нардепу Микитасю сообщеноо подозрении в завладении 307 млн грн Минобороны.

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