Для повного відновлення окупованого Маріуполя необхідно 20 років, —мер Бойченко

Для повноцінного відновлення міста до стану, яким воно було до повномасштабного вторгнення рф, необхідно 20 років.

Для того, щоб повністю відновити окупований Маріуполь до тої чисельності населення, яка була до війни, знадобиться 20 років. Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

«Якщо говорити про план «Mariupol Reborn», то він складається з двох частин. «План швидких дій» передбачає 2 роки і 154 проєкти. Якщо говоримо про повне відродження міста до тої чисельності населення, яка була до війни – це 20 років. Зараз звернулися до європейських партнерів, які допоможуть нам визначити чіткі строки та вартість», - зазначив Бойченко.

Він зауважив, що до плану входить не лише ліквідація наслідків окупації та відновлення Маріуполя, а й будівництво нового, сучасного міста, з новою моделлю економіки.

За словами Бойченка, нині дедалі більше міжнародних партнерів готові допомагати у відновленні Маріуполя після деокупації.

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