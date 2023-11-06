NASA показало, який виглядає вода на всій Землі

Анімація поверхні Землі від NASA розкриває характеристики водних об'єктів Землі, надаючи докладний огляд їх структури та висоти поверхні.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) представило анімацію, яка ілюструє майже всю водну поверхню Землі.

Використовуючи дані супутника Surface Water and Ocean Topography (SWOT), дані зображено надзвичайно деталізовано і вони включають висоти поверхні океанів, прісноводних озер і річок планети.

SWOT провів своє перше повне 21-денне місійне перебування на науковій орбіті з 26 липня по 16 серпня. Під час цього періоду були зібрані значні обсяги даних, які стали основою для створення нових глобальних карт рівня моря на планеті.

Керівник проєкту SWOT Параг Вазе, зауважив: «Детальна інформація, яку SWOT надсилає про рівень моря по всьому світу, просто неймовірна».

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