В Киеве в ночь на 7 ноября будет закрыто движение по улице Дорогожицкой

С 23:00 до 07:00 дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Изображение: freepik.com

В столице в ночь на 7 ноября будет закрыто движение по улице Дорогожицкой. С 23:00 до 07:00 дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части. Об этом говорится на сайте КГГА.

В связи с работами будет закрыто движение транспорта на участке от улицы Елены Телиги до улицы Парково-Сырецкой.

Граждан призвали учесть ограничения при планировании маршрута.

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