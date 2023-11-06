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Можно ли направить работника в командировку без аванса: ответ Гоструда

20:57, 6 ноября 2023
При соблюдении работодателем требований отказ работника от командировки без уважительных причин может квалифицироваться как нарушение трудовой дисциплины.
Можно ли направить работника в командировку без аванса: ответ Гоструда
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Центральный регион инспекционной деятельности в Днепропетровской области разъяснил, может ли работник отказаться от командировки по основаниям невыплаты аванса на текущие расходы.

Командировка относится к трудовым обязанностям работников. Направление в командировку по распоряжению руководителя на средства предприятия для выполнения задачи, обусловленной трудовым договором, является обязательным для работника.

Отказ без уважительных причин от выполнения таких обязанностей считается нарушением трудовой дисциплины, за которое применимо дисциплинарное взыскание, предусмотренное ст. 147 КЗоТ.

Соответственно п. 4 раздела I Инструкции №59 командировающее работника предприятие обеспечивает его средствами для осуществления текущих расходов во время служебной командировки (авансом).

Пунктом 11 раздела II Инструкции №59 определено, что командированный работник перед отъездом в командировку обеспечивается авансом в пределах суммы, определенной на оплату проезда, найма жилого помещения и суточных расходов.

Поэтому при соблюдении работодателем вышеприведенных требований отказ работника от командировки без уважительных причин может квалифицироваться как нарушение трудовой дисциплины.

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