На Київщині електропотяг збив 15-річну дівчину

Слідчі розпочали досудове розслідування.

Джерело фото: t.me/policekyivregion

У Київській області поблизу станції «Лісова Буча» електропотяг збив 15-річну дівчину. Про трагедію повідомили у поліції області.

Надзвичайна подія сталася у суботу, близько 16 години. Правоохоронці попередньо встановили, що 31-річний машиніст застосував екстрене гальмування, побачивши людину на колії, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося.

Наразі слідчі розпочали досудове розслідування [ч. 3 ст. 276 ККУ].

Раніше ми писали, що на Київщині пасажирський потяг збив чоловіка.

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