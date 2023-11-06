На Киевщине электропоезд сбил 15-летнюю девушку

Следователи начали досудебное расследование.

Источник фото: t.me/policekyivregion

В Киевской области возле станции «Лесная Буча» электропоезд сбил 15-летнюю девушку. О трагедии сообщили в полиции области.

Чрезвычайное событие произошло в субботу около 16 часов. Правоохранители предварительно установили, что 31-летний машинист применил экстренное торможение, увидев человека на рельсах, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось.

В настоящее время следователи начали досудебное расследование [ч. 3 ст. 276 УКУ].

Ранее мы писали, что на Киевщине пассажирский поезд сбил мужчину.

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