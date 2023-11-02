В Киевской области пассажирский поезд сбил мужчину

Мужчину с травмами доставили в местную больницу.

Фото: kv.npu.gov.ua

В Боярке Киевской области мужчина попал под поезд. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что ЧП произошло на платформе железной дороги.

«Правоохранители предварительно установили, что пассажирский поезд сбил мужчину. Медики доставили его в отделение местной больницы», - говорится в сообщении.

Полиция Киевщины призвала граждан быть осторожными на железнодорожных путях.

Ранее сообщалось, что в городе Буча Киевской области грузовой поезд сбил 36-летнего мужчину.

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