Переходил пути и потерял равновесие: в Киевской области поезд переехал нетрезвого мужчину

В Буче поезд сбил мужчину, который переходил пути с товарищем и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Источник фото: Полиция Киевской области

В городе Буча Киевской области грузовой поезд сбил 36-летнего мужчину. Об этом сообщает Полиция Киевской области.

Происшествие произошло около 13 часов, когда потерпевший и его знакомый совместно переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. Полицейские Бучанского управления полиции Киевщины установили, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них, потеряв равновесие, упал на рельсы.

Машинист грузового поезда немедленно попытался предотвратить трагедию, подав сигналы и приняв экстренные меры для торможения. Однако, к сожалению, столкновения избежать не удалось, и поезд насмерть сбил мужчину.

Сейчас правоохранители проводят расследование этого события, выясняя все обстоятельства происшествия.

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