Переходив колію і втратив рівновагу: на Київщині потяг переїхав нетверезого чоловіка

У Бучі потяг збив чоловіка, який переходив колію з товаришем та перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Джерело фото: Поліція Київської області

У місті Буча, що на Київщині, вантажний потяг збив 36-річного чоловіка. Про це повідомляє Поліція Київської області.

Подія сталася близько 13 години, коли потерпілий та його знайомий спільно переходили залізничну колію в невстановленому місці. Поліцейські Бучанського управління поліції Київщини встановили, що обидва чоловіки перебували у стані алкогольного сп'яніння. Один із них, втративши рівновагу, впав на колію.

Машиніст вантажного потяга негайно спробував відвернути трагедію, подавши сигнали та вживши екстрені заходи для гальмування. Проте, на жаль, зіткнення уникнути не вдалося, і потяг на смерть збив чоловіка.

Наразі правоохоронці проводять розслідування щодо цієї події, з'ясовуючи всі обставини події.

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