В Україні введуть цифровий облік постачання зброї

Зеленський заявив про цифровізацію постачання засобів оборони для відображання реальної ситуації на передовій.

Джерело фото: president.gov.ua

В Україні вся інформація щодо постачання засобів оборони в Україні буде переведена до цифрового формату. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному зверненні.

За словами президента, впровадження цифрових технологій дозволить забезпечити докладне відслідковування постачання засобів оборони для українських військових. Це також сприятиме оперативному виявленню обставин, які призводять до дефіцитів та способів їх усунення.

«Цифровізація дасть чітке розуміння, як забезпечуються наші воїни та де саме утворюються дефіцити і як вони заповнюються. Зокрема, для того, щоб ми могли показати кожному нашому партнеру інформацію щодо кожної поставленої одиниці зброї максимально оперативно», – розповів президент.

Зеленський підкреслив, що державі необхідно прикласти всі можливі зусилля для того, щоб звіти, які складаються в Києві, відображали реальну ситуацію на передовій, і були максимально надійними джерелами інформації.

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