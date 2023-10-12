В Украине введут цифровой учет поставок оружия

Зеленский заявил о цифровизации поставок средств обороны для отображения реальной ситуации на передовой.

Источник фото: president.gov.ua

В Украине вся информация о поставках средств обороны в Украине будет переведена в цифровой формат. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном обращении.

По словам президента, внедрение цифровых технологий позволит обеспечить подробное отслеживание поставок средств обороны для украинских военных. Это также будет способствовать оперативному выявлению обстоятельств, которые приводят к дефицитам и способов их устранения.

«Цифровизация даст четкое понимание, как обеспечиваются наши воины и где именно образуются дефициты и как они заполняются. В частности, для того, чтобы мы могли показать каждому нашему партнеру информацию по каждой поставленной единице оружия максимально оперативно», – рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что государству необходимо приложить все возможные усилия для того, чтобы отчеты, которые составляются в Киеве, отражали реальную ситуацию на передовой, и были максимально надежными источниками информации.

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