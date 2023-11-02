Евросовет предоставит в декабре положительный сигнал по поводу членства Украины в ЕС, — Бербок

В конце года Европейский совет направит Украине «положительный сигнал» о вступлении в Евросоюз.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в конце года Европейский совет направит Украине «положительный сигнал» о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, расширение ЕС стало «геостратегической необходимостью» из-за агрессивной войны рф против Украины и что Евросоюзу для этого необходимо провести «болезненные реформы».

«Мы хотим видеть Украину членом нашего Европейского Союза, и я убеждена, что Европейский совет в декабре направит этот сигнал», – подчеркнула глава МИД.

По ее словам, в расширенном составе ЕС станет сильнее только в том случае, если «сделает то, что так долго не решался сделать», пересмотрит и переосмыслит, как он функционирует.

Раньше мы писали, когда Еврокомиссия одобрит начало переговоров Украина-ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.