В Латвии будут конфисковывать авто, зарегистрированные в рф

Сейм Латвии утвердил запрет на пребывание российских автомобилей на ее территории, исключение составляет - разовый транзит по стране.

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В четверг, 2 ноября, Сейм Латвии в окончательном чтении принял решение внести поправки в Закон "О дорожном сообщении" и запретить пребывание в стране автомобилей, зарегистрированных в рф, - сообщает Delfi.

Согласно принятым поправкам, владельцы транспортных средств, зарегистрированных в россии, должны зарегистрировать свои автомобили в Латвии или вывезти их с территории страны до 14 февраля 2024 года. После этой даты использование автомобилей, зарегистрированных в россии, на дорогах Латвии будет разрешено только в случае транзита через страну. Каждый автомобиль, зарегистрированный в рф, будет иметь возможность пересечь территорию Латвии транзитом только один раз.

Поправки также предусматривают, что перед въездом в Латвию лицо обязано подать информацию о своем транспортном средстве, водителе и период времени, в течение которого автомобиль будет находиться на территории страны. Этот период времени не должен превышать 24 часов.

Если автомобиль не зарегистрирован в Латвии или не вывозится за ее пределы и обнаруживается в незаконном использовании на дорогах Латвии, его могут конфисковать. Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине, оказывая тем самым поддержку Украине в борьбе с государством-агрессором.

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