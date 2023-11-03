Отель размещает почасово: какая база налогообложения турсбором

В случае почасового размещения сбор рассчитывается для каждого проживающего (плательщика сбора) с налогооблагаемой базой – одни сутки.

Государственная налоговая служба в Харьковской области разъяснила, что является базой взимания туристического сбора в случае почасового размещения лиц в местах временного проживания, то есть менее одних суток.

Так, базой взимания туристического сбора является общее количество суток временного размещения в местах проживания (ночлега), определенных подпунктом 268.5.1 пункта 268.5 статьи 268 Налогового кодекса Украины (подпункт 268.4.1 пункта 268.4 статьи 268 НКУ).

Ставка Сбора устанавливается по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета за каждые сутки временного размещения лица в местах проживания (ночлега), определенных подпунктом 268.5.1 пункта 268.5 статьи 268 НКУ (подпункт 268.3.1 пункта 268.3).

НКУ не предусматривает иного периода проживания, чем сутки.

В случае почасового размещения Сбор рассчитывается для каждого проживающего (плательщика Сбора) с налогооблагаемой базой – одни сутки.

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