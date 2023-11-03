Готель розміщує погодинно: яка база оподаткування турзбором

У разі погодинного розміщення збір розраховується для кожного проживаючого (платника збору) з базою оподаткування – одна доба.

Державна податкова служба у Харківській області роз’яснила, що є базою справляння туристичного збору у разі погодинного розміщення осіб у місцях тимчасового проживання, тобто менше однієї доби.

Так, базою справляння туристичного збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України (підпункт 268.4.1 пункту 268.4 статті 268 ПКУ).

Ставка Збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 ПКУ (підпункт 268.3.1 пункту 268.3 статті 268 ПКУ).

ПКУ не передбачає іншого періоду проживання, ніж доба.

У разі погодинного розміщення Збір розраховується для кожного проживаючого (платника Збору) з базою оподаткування – одна доба.

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