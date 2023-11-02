У Латвії конфісковуватимуть авто, зареєстровані у рф

Сейм Латвії затвердив заборону на перебування російських автомобілів на її території, виключення становить – разовий транзит країною.

Джерело фото: lviv.media

У четвер, 2 листопада, Сейм Латвії в остаточному читанні прийняв рішення внести поправки до Закону «Про дорожнє сполучення» та заборонити перебування в країні автомобілів, зареєстрованих у рф, – повідомляє Delfi.

Згідно з прийнятими поправками, власники транспортних засобів, зареєстрованих в росії, мають зареєструвати свої автомобілі в Латвії або вивезти їх з території країни до 14 лютого 2024 року. Після цієї дати використання автомобілів, зареєстрованих у росії, на дорогах Латвії буде дозволено лише в разі транзиту через країну. Кожен автомобіль, зареєстрований в рф, матиме можливість перетнути територію Латвії транзитом лише один раз.

Поправки також передбачають, що перед в'їздом до Латвії особа зобов'язана подати інформацію про свій транспортний засіб, водія та період часу, протягом якого автомобіль буде перебувати на території країни. Цей період часу не повинен перевищувати 24 годин.

Якщо автомобіль не зареєстрований в Латвії або не вивозиться за її межі і виявляється в незаконному використанні на дорогах Латвії, його можуть конфіскувати. Планується, що конфісковані автомобілі будуть передані Україні, надаючи тим самим підтримку Україні у боротьбі з державою-агресором.

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