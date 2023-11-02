Єврорада надасть у грудні позитивний сигнал щодо членства України в ЄС, — Бербок

Наприкінці року Європейська рада надішле Україні «позитивний сигнал» щодо вступу до Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що наприкінці року Європейська рада надішле Україні «позитивний сигнал» щодо вступу до Євросоюзу. Про це повідомляє Reuters.

За її словами, розширення ЄС стало «геостратегічною необхідністю» через агресивну війну росії проти України і що Євросоюзу для цього необхідно провести «болючі реформи».

«Ми хочемо бачити Україну членом нашого Європейського Союзу, і я переконана, що Європейська рада у грудні надішле цей сигнал», – наголосила глава МЗС.

За її словами, у розширеному складі ЄС стане сильнішим лише у тому випадку, якщо «зробить те, що так довго не наважувався зробити», — перегляне та переосмислить те, як він функціонує.

Раніше ми писали, коли Єврокомісія схвалить початок переговорів Україна-ЄС.

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