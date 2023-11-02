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Верховний Суд пояснив підхід до обчислення строку звернення до суду військовослужбовцями

Апеляційний суд залишив позов військовослужбовця без розгляду, зазначивши, що він пропустив строк в один місяць для звернення до суду за захистом своїх прав, - в свою чергу, Верховний Суд пояснив, як рахувати строки звернення до суду особами, що проходять військову службу.

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  1. В Україні

На Київщині пасажирський потяг збив чоловіка

15:29, 2 листопада 2023
Чоловіка з травмами доставили до місцевої лікарні.
На Київщині пасажирський потяг збив чоловіка
Фото: kv.npu.gov.ua
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У Боярці Київської області чоловік потрапив під потяг. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Зазначається, що надзвичайна подія сталася на платформі залізниці.

«Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг збив чоловіка. Медики доставили його у відділення місцевої лікарні», - сказано у повідомленні.

Поліція Київщини закликала громадян бути обережними на залізничних коліях.

Раніше ми писали, що у місті Буча, що на Київщині, вантажний потяг збив 36-річного чоловіка.

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