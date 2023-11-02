На Київщині пасажирський потяг збив чоловіка

Чоловіка з травмами доставили до місцевої лікарні.

Фото: kv.npu.gov.ua

У Боярці Київської області чоловік потрапив під потяг. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Зазначається, що надзвичайна подія сталася на платформі залізниці.

«Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг збив чоловіка. Медики доставили його у відділення місцевої лікарні», - сказано у повідомленні.

Поліція Київщини закликала громадян бути обережними на залізничних коліях.

Раніше ми писали, що у місті Буча, що на Київщині, вантажний потяг збив 36-річного чоловіка.

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