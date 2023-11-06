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  1. Общество

6 ноября: какой сегодня праздник и главные события

09:10, 6 ноября 2023
В Украине отмечают День освобождения Киева во время Второй мировой войны.
6 ноября: какой сегодня праздник и главные события
Изображение: freepik.com
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В понедельник, 6 ноября, в Украине отмечают День освобождения Киева во время Второй мировой войны.

Также сегодня Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Событие было установлено в 2001 году по инициативе Генеральной ассамблеи ООН.

А еще 6 ноября отмечают Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

Кроме того, 6 ноября отмечают Всемирный день без бумаги.

Каковы сегодня именины: Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Мотря, Нина, Серафима.

6 ноября в церковном календаре – день памяти Павла Исповедника.

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