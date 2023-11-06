6 ноября: какой сегодня праздник и главные события

В понедельник, 6 ноября, в Украине отмечают День освобождения Киева во время Второй мировой войны.
Также сегодня Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Событие было установлено в 2001 году по инициативе Генеральной ассамблеи ООН.
А еще 6 ноября отмечают Международный день памяти животных, погибших от рук человека.
Кроме того, 6 ноября отмечают Всемирный день без бумаги.
Каковы сегодня именины: Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Мотря, Нина, Серафима.
6 ноября в церковном календаре – день памяти Павла Исповедника.
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